البدء في فصل بلازما الدم لعلاج المصابين بفيروس” كورونا” في طرابلس

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بدا أطباء قسم عناية الباطنة بالمستشفى الجامعي طرابلس بالتنسيق مع مصرف الدم المركزي” الشط”، وفريق الرصد التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في برنامج فصل بلازما الدم من المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس” كورونا”.

وجاءت هذة الخطوة للاستفادة من البلازما في علاج الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس وتم فصل أول حالة لشخص متعافي قام بالتبرع خلال الأيام الماضية.

ودعا الفريق الطبي الذي￼ يشرف على هذا العمل المرضى المتعافين من فيروس كورونا الاتصال بفرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتنسيق للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج المصابين.

يذكر أن المستشفى الجامعي كان قد بدأ العمل في برنامج ” البلازما العلاجية” منذ بداية العام 2019م لعلاج حالات كل من” الوهن العضلي، التهاب الأعصاب الحادة، الأمراض الروماتيزمية، وبعض أمراض الدم” والتي أتثبتت نجاحها حيث وصلت لأكثر من 200 جلسة علاجية .