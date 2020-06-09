الاستشارية لمكافحة كورونا تعلن تسجيل الحالة الثانية في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا اليوم الثلاثاء عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الحالة تعتبر الثانية من المخالطين للحالة الأولى التى تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم أمس.

وأشارت اللجنة الطبية الاستشارية إلى أنه تم أخذ العينات للحالة ” PCR ” وهي بصحة جيدة وتم تحويلها إلى مستشفى الهواري العام.

وكانت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أعلنت أمس الإثنين إصابة حالة بفيروس كورونا في بنغازي وهي امرأة راجعة من جمهورية مصر بعد تحويلها إلى مكان الحجر الصحي في الفندق.

وأضافت اللجنة أنه تم أخذ العينة التي أظهرت إصابتها بكورونا حيث تمكث الحالة حالياً وهي بصحة جيدة جدا ومستقرة في قسم العزل بمستشفى الهواري ويتم تقديم الرعاية الصحية لها.

وأشارت إلى أن هذه الحالة الموجبة كانت ترافقها حالتين وتم أخذ العينات منهن وإجراء الاختبارات وكانت النتيجة سالبة ، وتم عزلهم حالياً في مركز بنغازي الطبي ببرج الأمل (البرج الثالث).

وأفادت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أن كل العينات التي تم سحبها وأجريت لها جميع الاختبارات سريرياً ومعملياً في قسم الترياج بمركز بنغازي الطبي المخصص بإجراء تحاليل فيروس كورونا.