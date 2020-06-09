إدارة الأخضر تناقش خطة عمل قسم شؤون المرأة بالنادي

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ناقش رئيس مجلس الإداره بنادي الاخضر عبدالمطلب ثابت والمدير التنفيذي فتح الله بوزهرة ورئيس وأعضاء قسم شؤون المرأة والطفل خطة عمل قسم شؤون المرأة خلال الأيام المقبلة والمستجدات في شؤون الطفل.

وقام رئيس قسم شؤون المرأة والطفل بتوضيح وعرض الأنشطة المقترح ممارستها في ظل انتشار جائحة كورونا وقفل المدارس.

و أبدى رئيس نادي الأخضر استعداده لدعم قسم نشاط المرأة والطفل وتكاثف الجهود من أجل الرقى بالمؤسسة الخضراوية.

ومن أبرز الأنشطة التي قام بها القسم عقد ندوات نصف شهرية رياضة المرأة داخل أسوار النادي والمشاركة في جميع الاحتفالات والمناسبات الوطنية داخل المدينة وخارجها.