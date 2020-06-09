أردوغان يبحث مع ترمب مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بحث تطورات الوضع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الإثنين وإنهما اتفقا على بعض القضايا المتعلقة بالوضع.

وقال أردوغان في مقابلة مع شبكة تلفزيون (تي.آر.تي) “قد تبدأ حقبة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة بعد مكالمتنا الهاتفية، لقد اتفقنا على “بعض القضايا”. وذكر أن “أمريكا تتابع الوضع في ليبيا، مؤكدة نجاح تركيا في مساعيها في ليبيا”.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب بحث مع أردوغان الحرب في ليبيا والشأن السوري والأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط دون أن يقدم تفاصيل.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق وتمدها بالمعدات العسكرية والمرتزقة الأجانب في حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وفي المقابلة أكد أردوغان استمرار القتال في ليبيا للسيطرة على سرت والجفرة، كاشفًا عن أهمية سرت لوجود آبار النفط والغاز في المنطقة. وقال “إن عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة مستمرة كما أن مساعينا في تعزيز النجاح على الأرض في ليبيا مستمرة”.