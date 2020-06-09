أردوغان : مستمرون في دعم “الوفاق” على جميع الأصعدة العسكرية والمدنية أردوغان : نحن دائمًا مع الحق والعدالة ندعم الحق أينما كان

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أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، أنه مستمر في تقديم الدعم لحكومة الوفاق، على جميع الأصعدة العسكرية والمدنية، قائلاً “سنبذل قصارى جهودنا لتقديم الدعم لحكومة الوفاق”.

وذكر أردوغان، “لم ولن نكن جنبًا إلى جنب مع أي انقلابي قام بهذه العمليات ضد شعبه البريء، نحن دائمًا مع الحق والعدالة، ندعم الحق أينما كان”، – حسب قوله.

الرئيس التركي شدد أنه سيلبي جميع طلبات، ما أسماهم بـ”الأشقاء” في ليبيا، مُستدركًا “سنضع تجربتنا وخبرتنا على طبق من ذهب للأشقاء في ليبيا، ونحن لم ولن نرضى ليكون الدم هو الذي يسيل على أرض ليبيا”.

وزعم أردوغان أنه يسعى لإحلال السلام في ليبيا، قائلاً “على العكس، نسعى لكي يكون السلام موجودًا على الأراضي الليبية، ولن نرضخ لأي إرادة تجعل من ليبيا سلعة تُشترى على طاولة المفاوضات”.

واختتم “لم ولن تكن لتركيا عين أو أطماع لاحتلال واستعمار الأراضي، على العكس تمامًا، تربطنا مع جميع الشعوب التي نقوم بتقديم الدعم لها جسور الأخوة والمحبة، ودائمًا نقدم الدعم دون مقابل”.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.