أردوغان: العمليات العسكرية في سرت مهمة وحساسة بسبب وجود آبار النفط والغاز

أخبار ليبيا24 – سياسة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العمليات العسكرية في مدينة سرت الليبية مهمة وحساسة، بسبب وجود آبار النفط والغاز، مؤكدا أن قوات بلاده تسعى للسيطرة على مدينتي سرت والجُفرة لأهميتهما.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون “تي أر تي” التركي أمس الإثنين، أن ما أسماها النجاحات التي حققتها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، جعلت روسيا تبدي انزعاجها، على حد تعبيره.

وأشار أردوغان، إلى أنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترمب التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، مشددا على أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في ليبيا عن كثب.

وأكد أردوغان، أن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا بعد الاتصال مع ترمب، وإنه ستكون هناك خطوات أخرى مقبلة، مثل الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط، قال الرئيس التركي، إن بلاده لديها اتفاق مع حكومة الوفاق، وإن لديها الآن سفنا للتنقيب في البحر المتوسط.

يشار إلى أن موقع بلغاري قد أكد اعتزام تركيا إرسال فرقاطة حربية ثالثة إلى المياه الإقليمية الليبية.