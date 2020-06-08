وصول 95 مواطنًا ليبيًا جوًا إلى طبرق كانوا عالقين في مصر بسبب كورونا

وصول 95 مواطنًا ليبيًا جوًا إلى طبرق كانوا عالقين في مصر بسبب كورونا العائدين جرى تسكينهم فورا في فندق باب طبرق لقضاء مدة الحجر الصحي

أخبار ليبيا 24 – خاص

حطت طائرة تابعة لخطوط شركة ليبيا للطيران يوم الأحد على مدرج مطار طبرق تحمل 95 مواطنًا ليبيًا كانوا عالقين في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد حيث جرى أخذ العينة الأولى منهم فور وصولهم للمطار من قبل الفرق الطبية التابعة للجنة الاستشارية الطبية في طبرق.

وقال عبدالمنعم اسويكر، عضو اللجنة الاستشارية طبرق، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن بعد استكمال سحب العينات قامت اللجنة بتسكينهم بفندق باب طبرق لقضاء مدة الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن نتائج فحص العينات عن فيروس كورونا ستظهر اليوم الإثنين.

وأفاد اسويكر، أن العائدين من مختلف المدن الليبية، وقد نتوقع وصول 200 مواطن آخر في رحلتين أخريين.

هذا وأكد اسويكر، خروج كل العائدين السابقين من فنادق طبرق، مشيرًا إلى أن إجمالي من أكملوا مدة الحجر الصحي بلغ نحو 1360 مواطن وجميعهم قدموا من مصر.