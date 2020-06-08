وزير الصحة بالحكومة الليبية يحذّر من نقص حاد في لقاحات الأطفال بسبب عدم فتح الاعتمادات من المصرف المركزي بطرابلس

وزير الصحة بالحكومة الليبية يحذّر من نقص حاد في لقاحات الأطفال بسبب عدم فتح الاعتمادات من المصرف المركزي بطرابلس

أخبار ليبيا24

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب إن حياة نحو ربع مليون طفل ليبي معرضة للخطر بسبب وجود نقص حاد في لقاحات الأطفال بسبب عدم قيام مصرف ليبيا المركزي بإدارة الصديق الكبير في طرابلس بعدم فتح الاعتمادات المستندية المعنية بجلب اللقاحات.

وحذّر الوزير من أن حياة وصحة أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة في ليبيا معرضة لخطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب النقص الحاد في الإمدادات، موكدا أن التحصين هو أحد أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية، وعندما تُفوّت اللقاحات الروتينية، ستكون هناك فرصة كبيرة لتفشي الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها ومن الوفيات بين الأطفال.

ووجه عقوب، تحذيرا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس بتحمل مسؤوليتهم تجاه توفير إمدادات اللقاحات حتى لا تحدث فجوات متتالية في حملات التطعيم، مما يعرض حياة مئات الألاف من الأطفال في ليبيا للخطر.

وطالب وزير الصحة، بسرعة فتح الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار البرنامج الموسع للتطعيمات في ليبيا (EPI) في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

بدورها قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، إن، خلال الشهرين الماضيين، تعذر الوصول إلى خدمات التطعيم الروتينية نتيجة الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى زيادة خطر عودة ظهور الحصبة وتفشي شلل الأطفال.

وأكدت الوزارة، أن هناك نقص حاد في اللقاح السداسي الذي يحمي من ستة أمراض (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب والتهاب الكبد الفيروسي ب)، كما يوجد نقص حاد في توريد لقاح شلل الأطفال الفموي، الذي يتم إعطاؤه عند الولادة وفي عمر تسعة أشهر.