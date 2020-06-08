مقتل آمر مليشيا “45 مشاة” مصراتة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة غرب سرت

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كشف مصدر مطلع أن آمر مليشيا 45 مشاة المدعو عبدالحكيم علي السنوسي الشاوش ) قتل تيجة المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور غرب مدينة سرت.

وأوضح المصدر أن الشاوش قتل أمس الأول السبت، لافتا إلى أنه من سكان مدينة مصراتة ويعد قياديا بارزا لدى مليشيات مدينة مصراتة.

وأضاف المصدر أن آمر المليشيا كان من ضمن المسؤولين عن دعم العناصر المتطرفة التابعة لمجالس الشورى الإرهابية في بنغازي ودرنة وأجدابيا .

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية قد تمكنت السبت من قتل عدد 41 مسلح من قوات الوفاق وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم كان النصيب الأكبر منهم من مدينة مصراتة، عقب محاولتهم الهجوم على مدينة سرت .