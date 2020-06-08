مشبهًا معيتيق بـ”هيثم التاجوري”.. الشاطر: الإفراط في الثقة في الأشخاص جر علينا ويلات

الشاطر يتهم معيتيق بالتواطؤ لإفشال تحرير سرت

132

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، إن الإفراط في الثقة في الأشخاص جر على ليبيا “ويلات”.

الشاطر أشار ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن آمر مليشيا ثوار طرابلس هيثم التاجوري، “برطع” في طرابلس معتبرًا نفسه رمزًا لما أسماه بـ”ثورة فبراير”، قائلاً “اكتشفنا بعد ذلك أنه عميل لدولة المؤامرات”.

ولفت الشاطر، إلى أنه يتم اتهام نائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم بالتواطؤ لإفشال تحرير سرت، مطالبًا أحمد معيتيق بأن يدافع أو ينسحب لسوء التصرف .

وشنت شخصيات محسوبة على حكومة الوفاق ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما واسعا على معيتيق، لأسباب أرجعوها إلى اتصال الأخير بآمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة للوفاق، طالبا منه وقف عمليات اقتحام سرت بناء على طلب الجانب الروسي الذي أكد له أن سرت خط أحمر.

المزيد من الأخبار

بعد انسحاب الجيش الليبي حفاظا على المدنيين وحل الأزمة سلميا.. الإرهاب يهدد غرب ليبيا…

مرحبًا بإعلان القاهرة”.. مجلس الأمن القومي الأمريكي: نأمل خروج المرتزقة وعودة الأطراف…

باشاغا: سنمضي قدمًا في الهجوم على سرت رغم التحذيرات الروسية

في رفض ضمني لـ”إعلان القاهرة”.. السراج يعطي الإذن بمواصلة الهجوم على سرت والجفرة

المزيد

بعد انسحاب الجيش الليبي حفاظا على المدنيين وحل الأزمة…

مرحبًا بإعلان القاهرة”.. مجلس الأمن القومي الأمريكي: نأمل…

باشاغا: سنمضي قدمًا في الهجوم على سرت رغم التحذيرات الروسية