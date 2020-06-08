مشبهًا معيتيق بـ”هيثم التاجوري”.. الشاطر: الإفراط في الثقة في الأشخاص جر علينا ويلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، إن الإفراط في الثقة في الأشخاص جر على ليبيا “ويلات”.

الشاطر أشار ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن آمر مليشيا ثوار طرابلس هيثم التاجوري، “برطع” في طرابلس معتبرًا نفسه رمزًا لما أسماه بـ”ثورة فبراير”، قائلاً “اكتشفنا بعد ذلك أنه عميل لدولة المؤامرات”.

ولفت الشاطر، إلى أنه يتم اتهام نائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم بالتواطؤ لإفشال تحرير سرت، مطالبًا أحمد معيتيق بأن يدافع أو ينسحب لسوء التصرف .

وشنت شخصيات محسوبة على حكومة الوفاق ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما واسعا على معيتيق، لأسباب أرجعوها إلى اتصال الأخير بآمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة للوفاق، طالبا منه وقف عمليات اقتحام سرت بناء على طلب الجانب الروسي الذي أكد له أن سرت خط أحمر.