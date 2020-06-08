مرحبًا بإعلان القاهرة”.. مجلس الأمن القومي الأمريكي: نأمل خروج المرتزقة وعودة الأطراف الليبية للتفاوض مجلس الأمن يعرب عن أمله أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف نهائي لإطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، موافقته على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، ومباشرة مفاوضات 5 + 5 وإطلاق مفاوضات مباشرة بمشاركة الأمم المتحدة.

وأعرب مجلس الأمن، في بيانٍ له، نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية عن أمله في أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية وعودة أطراف النزاع لمائدة التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارًا من غدًا الاثنين، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ الميليشيات على أي من مقدرات الليبيين.