مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقلي الشرارة والفيل النفطيين

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين اعتبارا من يوم أمس الأحد واليوم الإثنين.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم نشرته عبر صفحته الرسوية في “فيسبوك”، استئناف إنتاج النفط في حقل الفيل اعتبارا من مساء يوم أمس الأحد.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ستباشر عمليات تصدير النفط الخام في أقرب وقت ممكن، مؤكدا وصول الخام إلى مصفاة الزاوية الذي سيستأنف عملياته لإنتاج الوقود للاستخدام المحلي، لترفع بذلك الضغط عن الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود من الخارج.

وأعرب صنع الله، عن شكره لكافة مستخدمي قطاع النفط الموجودين في الحقول لما بذلوه من جهود استثنائية لإعادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة الضرورية.

كما عبر صنع الله، عن امتنانه لكل الأصوات الوطنية التي دعمت المؤسسة والجهود الدولية التي طالبت بإعادة التشغيل، معربا عن أمله في أن يعود الإنتاج إلى كافة الحقول الليبية في أقرب وقت ممكن، على حد قوله.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج في حقل الفيل ستبدأ بقدرة 12 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال أسبوعين بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.

وكانت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، قد أعلنت أمس الأحد، عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة.

وأكدت المؤسسة، أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.

يذكر أن الإغلاقات غير القانونية استمرت لمدة 142 يوم وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بأكثر من 5,269 مليار دولار أمريكي، وفقا لمؤسسة النفط.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو.إم.في” النمساوية و”إكوينور” النرويجية، في حين تتولى إدارة حقل الفيل مع شركة “إيني” الإيطالية.