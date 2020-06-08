لافروف وأوغلو يؤكدان عزمهما على تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية

11

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، تصميمهما على تقديم المساعدة لتهيئة الظروف اللازمة للمصالحة بين الأطراف الليبية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيانها عقب المكالمة الهاتفية بين لافروف ونظيره أوغلو، أن الطرفين تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بحسب ما نشر موقع روسيا اليوم.

وقالت الوزارة، إن الطرفين أكدا عزمهما المشترك على تقديم المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة” في هذا البلد.

وأضافت الوزارة، أن الوزيرين الروسي والتركي أكدا أيضا على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت، وفق نص البيان.

المزيد من الأخبار

بعد إرسالهم لآلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. حزب الإخوان التركي يثمن ما أسماه…

الجيش ينشر دوريات لتأمين الحقول والشركات النفطية بالجنوب الغربي

الجيش يعلن استمرار العمليات العسكرية بعد رفض حكومة الوفاق لمبادرة وقف إطلاق النار

جهاز النهر يعلن عودة تدفق المياه عبر خط إجدابيا – سرت

المزيد

بعد إرسالهم لآلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. حزب الإخوان…

الجيش ينشر دوريات لتأمين الحقول والشركات النفطية بالجنوب…

الجيش يعلن استمرار العمليات العسكرية بعد رفض حكومة الوفاق…