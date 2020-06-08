قيادة الجيش: تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا قيادة الجيش: هل دول حلف الناتو مستعدة للتورط في حرب لدعم تركيا في مؤامرتها

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قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين إن تركيا تستغل عضويتها في حلف شمال الأطلسي “الناتو” للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن تكون لباقي دول الحلف أية مصلحة في ذلك.

وتساءلت القيادة، في بيان، بشأن تدخل إحدى الدول بحلف الناتو عسكريا في ليبيا، “هل دول حلف الناتو مستعدة للتورط في حرب لدعم تركيا في مؤامرتها والتي تخدم مصلحتها فقط بما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط؟”.

وشددت القيادة، على أن “سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه وأن الجيش الوطني الليبي بكل قواته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال أرضنا وسندافع عن وطننا في مواجهة العدو التركي المحتل الذي يسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة”.

وأشارت القيادة، إلى الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات والمرتزقة والإرهابيين الذي جندتهم تركيا في عدد من المدن والمناطق الليبية.

وتعهدت القيادة للشعب الليبي بأن الجيش الوطني الليبي يعمل بكل قوة لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا بالتعاون والتنسيق مع أصدقائه الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة.