في رفض ضمني لـ”إعلان القاهرة”.. السراج يعطي الإذن بمواصلة الهجوم على سرت والجفرة رغم الخسائر في الأرواح والآليات .. السراج يهنئ قوات الوفاق على النصر الذي حققوه بسرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا برئيس غرفة العمليات “سرت – الجفرة” العميد إبراهيم بيت المال، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات الميدانية لسير العمليات العسكرية، والوقوف على جاهزية القوات لتنفيذ المهام الموكلة لها.

السراج نقل، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تهانيه بما وصفه بـ”النصر” الذي تحقق يوم أمس، مقدمًا تعازيه في قتلى الوفاق.

وأكد السراج، على المُضي في الطريق الذي قال إنه “عُبد بالتضحيات حتى آخره، وطرد العصابات الإجرامية والمرتزقة الذين جاؤوا لليبيا من كل حدب وصوب”.

وشنت شخصيات محسوبة على حكومة الوفاق ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما واسعًا على نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، لأسباب أرجعوها إلى اتصال الأخير بآمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة للوفاق، طالبًا منه وقف عمليات اقتحام سرت بناء على طلب الجانب الروسي الذي أكد له أن سرت خط أحمر.

وكشف الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق، عبدالمالك المدني، تفاصيل الخلافات التي تضرب الوفاق، مؤكدا أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الذي أكد على استمرار حربهم في مدينة سرت من أجل السيطرة عليها.

وأوضح في تدوينة، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن السراج طالب غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة بالاستمرار في حربهم، وأنه قد وعدهم بتقديم كل الإمكانيات والدفاعات الجوية وأن مسألة تقدم القوات ترجع للغرفة وللقادة الميدانيين فقط ولا أحد له دخل بذلك.

وشنت أيضا مليشيات الوفاق، هجومًا على محاور غرب سرت، حيث تم صده من قبل قوات الجيش الوطني ما نتج عنه مقتل 50 عنصرًا من مليشيات مصراتة، وأكثر من 100 جريح، حسب المعلن عنه حتى الآن.