رويترز: استئناف الإنتاج بحقل الفيل النفطي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

نقلت وكالة رويترز عن مهندس ميداني بحقل الفيل النفطي قوله: إن الحقل استأنف الإنتاج اليوم الأحد بعد شهور من الإغلاق.

وأشارت رويترز، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تؤكد بعد إعادة فتح حقل الفيل النفطي.

يشار إلى أن حقل الفيل يقع في جنوب غرب ليبيا، وتبلغ طاقته الإنتاجية في السابق 70 ألف برميل يوميا.

وكانت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، قد أعلنت اليوم الأحد، عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة.

وأكدت المؤسسة، أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.

يذكر أن الإغلاقات غير القانونية استمرت لمدة 142 يوم وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بأكثر من 5,269 مليار دولار أمريكي، وفقا لمؤسسة النفط.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو.إم.في” النمساوية و”إكوينور” النرويجية، في حين تتولى إدارة حقل الفيل مع شركة “إيني” الإيطالية.