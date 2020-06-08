رافضًا المبادرة المصرية .. السويحلي يجب السيطرة على المنشآت النفطية بخليج سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أن تأمين المنشآت النفطية “حقول وموانئ” وبسط سيطرة مليشيات حكومة الوفاق عليها هدف مشروع ومطلب شعبي مُلح لا يمكن المساومة عليه أو خضوعه للابتزاز.‏

وقال السويحلي، في تدوينة له، “لنا عبرة فيما جرى من كوارث منذ إغلاق الموانئ في أغسطس 2013م، مرورًا بسيطرة قوات الجيش الوطني للموانئ النفطية في سبتمبر 2016م، وترحيب السذج عندنا بذلك”.

وتأتي تدوينة السويحلي، لتعبر عن رفضه للمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد قي طبرق عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة؛ لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، وتشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارًا من غدًا الاثنين، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ الميليشيات على أي من مقدرات الليبيين.