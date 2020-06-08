خلال 24 ساعة..دفاعات القوات المسلحة تسقط مسيرتين تركيتين قرب سرت

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أخبار ليبيا24

تمكنت وسائط الدفاعات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية من إسقاط عدد طائراتين مسيرتين تركيتين من طراز TB2 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف مصدر مطلع أن إسقاط الطائراتان تم بعد أن حاولتا الإغارة على نقاط تمركز القوات المسلحة في محاور غرب سرت.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة الأولى أسقطت في “وادي جارف” غرب سرت والثانية تم إسقاطها في شعبية المرحال بوادي جارف.

وأفاد المصدر أن الطائرة الثانية سقطت على منزل المواطن مسعود الفليدني، لافتا إلى أن الطائرة لم تتسبب في في وقوع أي أضرار بشرية.

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