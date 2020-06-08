بعد إرسالهم لآلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. حزب الإخوان التركي يثمن ما أسماه بـ”انتصارات” قوات حكومة الوفاق

بعد إرسالهم لآلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا.. حزب الإخوان التركي يثمن ما أسماه بـ”انتصارات” قوات حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

ثمّن حزب “العدالة والتنمية”، الذراع السياسي للإخوان في تركيا، “النجاحات التي أحرزتها قوات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني في ليبيا”.

وقال المتحدث باسم حزب الإخوان التركي عمر جليك في مؤتمر صحفي، إن تركيا تتابع عن كثب نجاحات قوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى تراجع قوات الجيش الوطني الليبي يوما بعد يوم، على حد تعبيره.

ولفت جليك، إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أعرب عن استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف جليك قائلا: “إن النجاحات المحرزة ضد حفتر مدعاة للفخر، من حيث استقرار منطقة البحر المتوسط ومستقبل ليبيا وعيش أشقائنا الليبيين في سلام”، معتبرا أن بسط قوات حكومة الوفاق سيطرته على كامل العاصمة طرابلس يعد نجاحا كبيرا.