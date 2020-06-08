جهاز النهر يعلن عودة تدفق المياه عبر خط إجدابيا – سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عودة تدفق المياه عبر خط إجدابيا – سرت مجددا صباح اليوم الأثنين، وذلك بعد الانتهاء من رفع منسوب خزان التجميع والموازنة بموقع إجدابيا.

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم، أن تدفق المياه عبر خط إجدابيا – سرت بعد سيغذي مناطق بشر والبريقة ورأس الأنوف والنوفلية وسلطان وبن جواد وهراوة ومدينة سرت والمناطق المجاورة لها، إضافة إلى كافة المشاريع الزراعية.

وناشدت إدارة الجهاز، كافة المواطنين وإدارات المشاريع الزراعية بتلك المناطق الالتزام بالكميات المخصصة والترشيد في الاستهلاك لضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع، وفق نص البيان.

وعبرت إدارة الجهاز، عن شكرها إلى فريق التشغيل والصيانة بموقع الجهاز بسرت وفريق التشغيل بجهاز استثمار مياه المنطقة الوسطي والغرفة الأمنية سرت والشرطة الزراعية وكتيبة حماية أمن مشروع النهر الصناعي، وذلك لجهودهم المبذولة من أجل استمرار تدفق المياه إلي المدن والمناطق والمشاريع الزراعية.