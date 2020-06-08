تسجيل إصابة بفيروس كورونا في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم الإثنين إصابة حالة بفيروس كورونا في بنغازي وهي امرأة راجعة من جمهورية مصر يوم أمس الأحد بعد تحويلها إلى مكان الحجر الصحي في الفندق.

وأضافت الإدارة أنه تم أخذ العينة التي أظهرت إصابتها بكورونا حيث تمكث الحالة حالياً وهي بصحة جيدة جدا ومستقرة في قسم العزل بمستشفى الهواري ويتم تقديم الرعاية الصحية لها.

وأشارت إلى أن هذه الحالة الموجبة كانت ترافقها حالتين وتم أخذ العينات منهن وإجراء الاختبارات وكانت النتيجة سالبة ، وتم عزلهم حالياً في مركز بنغازي الطبي ببرج الأمل (البرج الثالث).

وأفادت إدارة الإعلام أن كل العينات التي تم سحبها وأجريت لها جميع الاختبارات سريرياً ومعملياً في قسم الترياج بمركز بنغازي الطبي المخصص بإجراء تحاليل فيروس كورونا.