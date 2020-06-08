بوتين والسيسي يؤكدان على ضمان إطلاق مباحثات ليبية

أخبار ليبيا24

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين مباحثات هاتفية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، ومبادرة القاهرة حول ليبيا التي جرى الإعلان عنها يوم السبت الماضي.

وقال الكرملين، في بيان، بوتين والسيسي، أكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المباحثات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان، أن الرئيسان ناقشا “بمبادرة القاهرة ” بشكل مفصل حيث أطلع السيسي بوتين على فحوى المحادثات التي عقدها في 6 يونيو في القاهرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير، خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات التسوية السياسية في ليبيا”، مشيرًا إلى أن “الجانب الروسي أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر” في هذا الاتجاه.

وقال البيان إن بوتين والسيسي أكدا على “التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن”.