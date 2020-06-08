المبعوث الأوروبي يشدد على ضرورة مشاركة الأطراف الليبية في محادثات “5+5”

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلان بوجيا، على ضرورة مشاركة جادة من الأطراف الليبية في محادثات “5 + 5” تحت رعاية البعثة الأممية والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مكالمة أجراها بوجيا مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أمس الأحد، بحسب ما نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وأعرب بوجيا، عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا إلى العودة إلى المسار السياسي، مشددا على الالتزامات الإنسانية للأطراف المتنازعة بضمان حماية المدنيين.

وذكرت البعثة الأوروبية، أن الطرفين ناقشا خلال المكالمة عملية “إيريني” وتفويضها للمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى دور عملية “إيريني” في كبح معاملات النفط غير المشروعة، وذلك بعد تعطيل مؤخرا محاولة من قبل إحدى بواخر العملية لتحميل النفط انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.