السلطات المصرية ترفع حالة الاستعداد القصوى قرب حدودها مع ليبيا

السلطات المصرية ترفع حالة الاستعداد القصوى قرب حدودها مع ليبيا هذه الإجراءات تزامنت مع مبادرة “إعلان القاهرة” التي أطلقها الرئيس المصري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية قرب حدودها الغربية مع ليبيا تزامناً مع توتر الأوضاع العسكرية الأخير في ليبيا.

وتزامنت هذه الإجراءات أيضاً مع مبادرة “إعلان القاهرة” التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الليبية، ولاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.

وحذر الرئيس المصري مِراراً من تداعيات التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

وكان رئيس البرلمان المصري علي عبد العال قد أكد حرص بلاده على استقرار أمنها القومي وعدم المساس به، داعيا للترحيب بـ”إعلان القاهرة” لإنهاء أزمة ليبيا وضمان استقرارها.

وتأتي هذه التخوّفات المصرية في وقت تعاني فيه ليبيا من تزايد التدخلات الخارجية في شؤونها، وتشابك المصالح الدولية داخلها بصورة كبيرة مؤخراً.