السفارة الأمريكية ترحب باستئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.

واعتبرت السفارة في بيان لها اليوم الأحد، أن استئناف الإنتاج بحقل الشرارة خطوة هامة إلى الأمام، مؤكدة أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بولايتها الحاسمة وغير السياسية لتعزيز مصالح جميع الليبيين.

وشددت السفارة، على ضرورة إنهاء إغلاق قطاع النفط الليبي الذي لا داعي له منذ خمسة أشهر، واستهداف أفراد ومرافق مؤسسة النفط على أساس وطني، وفق قولها.

وقالت السفارة الأمريكية: “لقد حان الوقت لجميع الأطراف المسؤولة لرفض محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتقسيم المؤسسات الاقتصادية الليبية، وإخضاع البنية التحتية الحاسمة للمصالح الأجنبية”.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الأحد، عن عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة.

وأكدت المؤسسة، أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.

يذكر أن الإغلاقات غير القانونية استمرت لمدة 142 يوم وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بأكثر من 5,269 مليار دولار أمريكي، وفق لمؤسسة النفط.