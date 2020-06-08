الجيش ينشر دوريات لتأمين الحقول والشركات النفطية بالجنوب الغربي

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نشرت قوات الجيش الوطني عدد من الوحدات لتأمين الحقول والشركات النفطية، تحسبًا لأي هجمات قد تنفذها قوات تابعة لحكومة الوفاق بالجنوبي الغربي للبلاد.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش، مشاهد مسجلة لدوريات مسيرة وسط الصحراء لوحدات عسكرية لتأمين وحماية حقل الفيل ومشروع مكنوسة وكل مقرات الشركات النفطية الأماكن الحيوية والمنطقة المُحيطة بها في الجنوب الليبي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن “ذلك تحسباً لأي هجمات غادرة من قِبل عصابات الحشد المليشياوي”.

وحذّر الجيش، من أن “وحداته ستواجه أي محاولة للعبث بمقدرات وقوت الليبيين، مشيرة إلى أن الرد سيكون قاسيا جدا”.

يأتي ذلك؛ فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف إنتاج النفط في حقل الفيل النفطي، حيث أكدت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، رفع القوة القاهرة عن صادرات الخام من حقلي الشرارة والفيل اعتبارا من يومي الأحد والإثنين.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، “ستباشر المؤسسة عمليات تصدير النفط الخام في أقرب وقت ممكن، كما يمكنني تأكيد وصول الخام إلى مصفاة الزاوية التي ستستأنف عملياتها لإنتاج الوقود للاستخدام المحلي، لترفع بذلك الضغط عن الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود من الخارج”.

وأضاف صنع الله، “ستبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في حقل الفيل بقدرة 12 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال اسبوعين بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جدا”.