الجيش يعود لقصف قوات الوفاق جوا شرقي مصراتة

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عاد سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي إلى استهداف قوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور شرق مصراتة وذلك لوقف محاولة تقدمها إلى سرت.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، “طائرات سلاح الجو بالقوات المسلحة تنفذ عدة ضربات جوية استهدفت تجمعات لقوات الحشد المليشياوي المدعومين تركياً في محاور شرق مصراتة”.

وشنت طائرات سلاح الجو غارات يوم السبت على قوات الوفاق أثناء تقدمها إلى سرت، ما أسفر عن وقوع عشرات من القتلى إضافة إلى تدمير آليات كانت تستخدمها قوات الوفاق للتقدم نحو سرت.

وأسفرت ضربات الجيش الليبي المدعومة بغطاء جوي يوم السبت عن مقتل نحو 31 من مقاتلي قوات الوفاق أثناء محاولة تقدمهم لاقتحام سرت بعد سحب الجيش قواته من المناطق والمدن التي كان يسيطر عليها في غرب ليبيا.