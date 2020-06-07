أرشيفية

مقتل 4 جنود من القوات المسلحة في بوابة المثلث سبها

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أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصد مطلع من مدينة سبها أن مسلحين في سياريتن معتمتي الزجاج أقدمت على استهداف استيقاف للقوات المسلحة في بوابة “المثلث” أسفر عن مقتل 4 جنود.

وأشار المصدر إلى أنه سبق هذه الحادثة بأن حاولت مجموعة مسلحة تابعة ومؤيدة لحكومة الوفاق ليل السبت خلق فوضى وبلبلة في المدينة وهاجمت مديرية الأمن محاولة السيطرة عليها.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن قوة من السرية السادسة في الكتيبة 116 وقوة من الكتيبة 128 توجهت إلى المديرية إلا أن المهاجمين لاذو بالفرار.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة في مدينة سبها أقامت بوابات واستيقافات أمنية في أكثر من موقع في المدينة.

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