مزيد من الانتهاكات في ترهونة..إضرام النار في أحد الأسواق من قبل قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب اقتحام قوات الوفاق مدينة ترهونة صورًا ومقاطع فيديو لعدد من الانتهاكات التي قامت في المدينة.

من بين هذه الانتهاكات أعمال نهب وسرقة للمحال والمرافق الخاصة والعامة إضافة إلى قتل وتعذيب عدد من أبناء المدينة وإضرام النار في بيوت آخرين بسبب تأييدهم للقوات المسلحة.

وتداول النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقتحام قوات الوفاق أحد الأسواق في المدينة “مول” بواسطة المدرعة التركية “كيربي” وقاموا عقب ذلك بأعمال نهب وسرقة لكل ما وقع تحت أيديهم.

ونشر النشطاء والمتابعين صورًا لذات السوق الواقع في منطقة الشقيقة وقد قامت قوات الوفاق بإضرام النار فيه بشكل كامل عقب نهبه وسرقته.

هذه الانتهاكات يرى البعض أنها أصبحت توجه عام لدى قوات الوفاق التي تضم بين صفوفها عدد كبير من الإرهابيين والمجرمين والمطلوبين محليًا ودوليًا من المهربين وتجار البشر.

ولم تنجو من انتهاكات قوات الوفاق الواسعة في مدينة ترهونة حتى الحيوانات في منتزه عين الشرشارة السياحي بترهونة وقيامهم بذبح الغزلان وسلخها وإعدام بقية الحيوانات.

مدينة ترهونة شهدت ذات السيناريو من انتهاكات وخروقات في مدن صبراتة وصرمان إلا أنه كان بشكل أعنف، حيث قامت قوات الوفاق عقب اقتحام هذه المدن بأعمال إجرامية ونهب وسرقة وقتل وتعذيب وإطلاق سراح الإرهابيين من السجون.

وشبه أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أفعال قوات الوفاق في كل مدينة تقتحمها بأنها أفعال همجية إجرامية تجاوزت أفعال المغول، تنم عن أحقاد دفينة لدى متركبيها.