مؤسسة النفط بطرابلس تعلن إعادة الإنتاج في حقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الأحد، عن عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه جرى إغلاق صمام الحمادة بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي، والذي أدى إلى إيقاف الإنتاج وإلى انهيار الخزان (Surge Tank D101 B) الواقع بمنطقة (GOSP115)، بسعة 16 ألف برميل في الحقل، بعد أن قامت مليشيا مسلحة بمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من القيام بعمليات الصيانة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: “أن الاقتصاد الليبي عانى بما فيه الكفاية بسبب هذه الإغلاقات غير المشروعة، وأنه أمامنا الكثير من العمل”.

وعبر صنع الله، عن أمله في أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية إنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة، معربا عن شكره لأعيان مدينة الزنتان ممن ساهموا بروح وطنية عالية في فتح الصمامات.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.

يذكر أن الإغلاقات غير القانونية استمرت لمدة 142 يوم وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بأكثر من 5,269 مليار دولار أمريكي، وفق لمؤسسة النفط.