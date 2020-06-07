كرمان..صاحبة “نوبل للسلام” تدعو لحرب وفوضى في بنغازي

أخبار ليبيا24 – خاص

أثارت تغريدات الناشطة اليمنية توكل كرمان على “تويتر” بشأن مدينة بنغازي مقر قيادة الجيش الوطني الليبي والحكومة الليبية، جدلا محليا وعربيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد كرمان صحفية وسياسية وناشطة حقوقية يمنية وولدت في مدينة تعز عام 1979، وهي عضو فعّال في جماعة الإخوان، وتحصلت في عام 2011 على جائزة نوبل للسلام وسط انتقادات واسعة على منحها لهذه الجائزة كونها داعمة للحروب والفوضى في المنطقة.

وتأكيدا على ذلك، فقد غردت كرمان على “تويتر” مبديةً رغبتها في زيادة مدينة بنغازي قريبا، ‏قائلة: “أفكر بزيارة إلى طرابلس لكنني مشتاقة أكثر لبنغازي عاصمة ثورة فبراير الليبية، عسى أن يكون قريبا”، وذلك في إشارة منها إلى السيطرة على المدينة من قبل الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وفي تغريدة أخرى، أعربت كرمان عن تأييدها بشكل ضمني لعودة الحرب إلى بنغازي مجددا ومحاربة الجيش الليبي حتى تتمكن من زيارة المدينة كونها لا تستطيع زيارتها الآن لأنها عضو قيادي بجماعة الإخوان، وقالت: “‏لابد من بنغازي وإن طال السفر واشوقاه لعاصمة ثورة فبراير الليبية”.

وقد لاقت هذه التغريدات الداعية إلى الفوضى والحرب في بنغازي رفضا وانتقادا محليا وإقليميا واسعا من قبل نشطاء ليبيين وعرب، مؤكدين أنها حاصلة على جائزة “نوبل” في الإرهاب والفتن والتحريض”.

وطالب عدد من النشطاء في ليبيا والوطن العربي، بسحب جائزة “نوبل” للسلام من كرمان، وإيقافها عن أعمالها ومعاقبتها على أفعالها المتكررة التي تدعو إلى توسيع دائرة الحرب والدمار في ليبيا وكامل المنطقة.

إضافة إلى ذلك، فقد خلق تعيين موقع فيسبوك للناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان في مجلس للإشراف على المحتوى داخل هذه المنصة الاجتماعية جدلاً واسعاً عربياً، بسبب عدم احترامها لقوانين النشر، ما أدى إلى شن هجوم عليها من جهات سياسية تصنف كرمان ضمن دائرة الإخوان.

كما يعود جانباً من الانتقادات الموجهة إليها، نتيجة لتوجهاتها السياسية، ومن ذلك علاقتها بدولة تركيا ودفاعها عن قطر في وجه المقاطعة الخليجية، ودورها المشبوه في دعمها للتطرف والعنف بشكل خفي.

ووصلت عاصفة استهجان تعيينها في “فيسبوك” إلى مجلس العموم البريطاني، حيث قال النائب في المجلس إيان بيزلي: إن “توكل كرمان تدعم الإرهاب والتحريض على الدول وأحد أبرز الداعمين والمؤيدين لتنظيم الإخوان المصنف ضمن قوائم الإرهاب.

وطالب النائب البريطاني، من إدارة “فيسبوك” بإلغاء قرار تعيين الناشطة اليمنية الإخوانية بمجلس أمنائه فوراً، وذلك بعد تورطها بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية ودعمها لأفكار المتطرفين والحض على الكراهية بين شعوب المنطقة العربية.

ولا يخفى على أحد ما تعرضت له مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، من دمار واسع نتيجة المعارك المسلحة التي خاضها شباب وأهالي المدينة ضد التنظيمات الإرهابية، وما خلفه هؤلاء الإرهابيين من آثار سلبية في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة من جرائم وفساد ودمار.

ودفعت هذه الجرائم التي ارتكبتها العناصر الإهاربية أهالي بنغازي إلى خوض معارك ضارية ضد هؤلاء المجرمين بمساندة قوات الجيش الليبي، التي وقفت إلى جانب المدنيين لدحر الإرهابيين من مدينة بنغازي.

وبعد نجاح القوات المسلحة والقوة المساندة لها من شباب بنغازي في القضاء على التنظيمات الإرهابية ودحرها من المدينة، استعادت بنغازي أمنها واستقرارها، وبدأت في بناء مؤسساتها وإعمار بنيتها التحتية التي دمرتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وبعد كل ما شهدته بنغازي في سنوات ماضية من مآس وويلات بسبب الإرهاب، وما قدمه أهالي المدينة من تضحيات كبيرة من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية واستعادت أمنها واستقرارها، لماذا تدعو كرمان إلى إشعال فتيل الحرب في بنغازي؟ هذا السؤال ربما سيجيب عليه من كانوا يدعمون الإرهاب والجماعات المتطرفة في بنغازي لتعطشهم للدماء وسعيهم للخراب والدمار من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ودعم أجندات خارجية.

ومنذ 2011 وتشهد ليبيا تدخل وجلب العناصر الأجنبية الإرهابية وتحت مسميات وصفات مختلفة نشطاء حقوقيين مجاهدين إلا أنه على كل يعد تدخلًا أجنبيًا رفضه ويرفضه الليبيين لأنه كان سببًا في تحويل حياتهم إلى موت ودمار وخراب وجعل هذه العناصر هي صاحبة الأمر لتنفيذ الأجندات المختلفة.