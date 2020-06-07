في اتصال مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا..العقوري يشدد على وقف إطلاق النار حتى لاتصبح البلاد مسرحاً للإرهاب

في اتصال مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا..العقوري يشدد على وقف إطلاق النار حتى لاتصبح البلاد مسرحاً للإرهاب

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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري خلال تباحثه مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الآن بوجيا، على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي لكي لا تتفاقم الأمور في ليبيا.

وأضاف العقوري خلال اتصال هاتفي مع بوجيا أنه إذا استمر الوضع ستصبح ليبيا مسرحاً لعمل الجماعات الإرهابية والتي تستفيد من الأوضاع الراهنة وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.

واستعرض رئيس اللجنة مع رئيس البعثة آخر التطورات السياسية والملفات المشتركة، إضافة إلى أزمة الهجرة غير الشرعية وعملية أيرني لمراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على دعم مبادرة رئيس مجلس النواب وأهمية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا لمعالجة الآثار المترتبة عن أزمة الهجرة.

وأكد العقوري حرص لجنة الخارجية على متابعة أوضاع المهاجرين مع الجهات الليبية المختصة ومراعاة توفير الظروف الإنسانية المناسبة لهم.

من جانبه شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، لافتاً إلى أهمية الالتزام بتوصيات مؤتمر برلين كمرجع للحوار السياسي.

وجدد بوجيا دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.