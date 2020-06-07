صفقة بين الجويلي ومليشيات مصراتة لتسليم الطيار “الضراط” المعتقل في الزنتان منذ 2015

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الأحد أنه تم إخلاء سبيل طيار محمود السنوسي الضراط من سكان مدينة مصراتة بعد أن أسقطت طائرتة أثناء محاولته الإغارة على مدينة الزنتان في مارس 2015.

وأضاف المصدر أن إخلاء سبيل الضراط المعتقل في الزنتان منذ 5 أعوام مقابل صفقة أبرمها آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي مع مليشيات مصراتة بعدم دخولها إلى مدينة الزنتان.

وكان آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء إدريس مادي أكد في تصريح سابق لـ”أخبار ليبيا24″ في مايو 2015 أن القوات المسلحة أسقطت طائرة حربية نوع “ميغ” بالقرب من مطار الزنتان المدني.

وأضاف مادي أن قائد الطائرة تم القبض عليه فور سقطوها وتم تحويله إلى جهات الاختصاص، مرجحًا أن تكون الطائرة قد أقلعت من قاعدة امعيتيقة الجوية.

وأشار آمر المنطقة العسكرية إلى أن هذه الطائرة قامت باستهداف مطار الزنتان المدني والذي تعرض سابقا إلى غارات جوية أدت إلى تدمير برج المراقبة.