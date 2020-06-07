سرت تُشعل مصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طفت على السطح خلافات حادة وسط قيادات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالسلاح والمرتزقة، إذ احتدم الصراع بين مكونات الحكومة، وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مترشقين التهم للأخير بالخيانة، وسوء استخدام السلطة.

وكان هجوم قوات الوفاق على مدينة سرت يوم أمس السبت أسفر عن سقوط مايقارب الـ 50 قتيل بين صفوف أبناء المدينة، إضافة إلى أسر عدد كبير من قوات الوفاق بينهم مرتزقة سوريين، ناهيك عن تدمير عدد كبير من الآليات والعربات العسكرية .

هجوم قوات الوفاق على سرت لم يتسبب بهذه الخسائر فقط، بل أشعل حرب ردود من قبل المعاقب دوليًا المدعو صلاح بادي، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا من جهة، وآمر غرفة عمليات تحرير سرت و الجفرة وبن عثمان، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، وغيرهم الذين تهجموا على معيتيق وطالبوه بالاستقالة والخضوع للتحقيق.

وجاء هذا الهجوم عقب تلميح المتحدث باسم مايعرف بشعبة الإعلام الحربي التابعة لـ ”بركان الغضب” عبدالمالك المدني أن شخصًا معتوهًا ذو صفة رفيعة في الدولة اتصل بآمر غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة للرئاسي وطلب منه الانسحاب وعدم اقتحام سرت.

واستشف الجميع وعلموا أن المقصود من هذا المعتوه الذي وصفه المدني هو عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق الذي يزور روسيا حاليًا وهو من ادعى أن سرت يوجد بها مقاتلين روس ودخولها سيكون أمرًا صعبًا.

إلا أن تصريحات نشطاء وإعلاميي وسياسي الوفاق أكدت أن “المعتوه” هو فعلا أحمد ميعيتق الذي وصفه من يسمي نفسه بـ “الملازم علي” عبر حسابه على “فيسبوك” بـ العميل حيث طلب ممن وصفهم بـ”أنصار عملية بركان الغضب” استنكار واستهجان ما يقوم به المدعو أحمد معيتيق وآخرها طلبه من غرفة عمليات تحرير سرت إيقافها عملية تحريرها بحجة عدم رضا الروس والمصريين بذلك.

وتابع :”يرجى منكم التعبير على صفحاتكم و تفويض قواتكم البطلة بالاستمرار في حربها وعدم الالتفاف لدعوات “العملاء”، دعمكم وتأييدكم لها ضروري جداً في هذه المرحلة، فهي مستمرة في حربها و تحافظ على كامل تمركزاتها”.

وأعرب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن رفضه للإملاءات التي نقلها معيتيق من الروس، قائلا “الخطوط الحمراء ترسمها دماء شهدائنا، ولا يخضع للإملاءات إلا ثلة من الانتهازيين ضعاف النفوس والهمم”، الأمر الذي يشير إلى وجود خلافات وانقسامات داخل دائرة قادة حكومة الوفاق بشأن العمليات العسكرية التي تشنها المليشيات خلال الفترة الراهنة.

وتوعد باشاغا، في سلسلة تغريدات له، بالسيطرة على مدينة سرت بعد فشل دخولها من قبل قوات حكومة الوفاق، خلال هجومها بالأمس، زاعما “ستكون في حضن الوطن وتحت مظلة الشرعية، ولن نفرط في دماء الرجال من 2011م مروراً بالبنيان والبركان وسرت ستعود دون قيود بعزيمة الرجال بتوفيق الله”.

وسيطرت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على منطقة وبوابة فم ملغة، كما تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك بلدة العربان جنوب غرب طرابلس.

أما المعاقب دوليًا «صلاح بادي» آمر مايسمى بـ “لواء الصمود” من مدينة مصراتة أكد بأن العمليات العسكرية ضد سرت والجفرة مستمرة، معتبرًا أنه لن يعتد بما جاء به معيتيق.

وهاجم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، معيتيق، واصفا دعوته بوقف القتال في سرت بالمشبوهة من شخص انتهازي.

السويحلي قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “‫إلى أسود البنيان والبركان الذين لاحقوا مليشيات حفتر 550 كيلومتر من أسوار طرابلس إلى سرت؛ لازلنا على العهد معكم حتى استئصال التمرد من ليبيا بالكامل وليس سرت والجفرة فقط، حسب قوله ”.

ووجه حديثه لمعيتيق، قائلا “‫لا تلتفتوا للدعوات المشبوهة من شخص أو حزب انتهازي يسعى لمناصب رخيصة على حساب دمائكم الغالية؛ فالمجد والنصر لكم والخزي لهم”، مختتما بقوله “سيروا عين الله ترعاكم وعلى الباغي دارت الدوائر”، حسب وصفه .

وأما عضو المجلس الانتقالي الليبي السابق سليمان فورتيه علق قائلًا أن معيتيق لا يمثل عاصمة الشهداء مصراتة، في إشارة إلى أنه خان دماء قوات الوفاق وبركان الغضب .

فورتيه نشر على حسابه الخاص صورة لمعيتيق وهو يرتدي الزي السوري الشعبي ويمسك بيده بندقية كلاشنكوف .

يشار إلى أن هذه ليست الخلافات الأولى بيم مسؤولي من حكومة الوفاق، فقد هاجم في الثالث والعشرين من أبريل الماضي الرئيس السابق لما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” عبد الرحمن السويحلي، سلفه خالد المشري ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، على خلفية عرقلة الأخيرين مراجعة دولية للمصروفات ولحسابات مصرف ليبيا المركزي، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في سبتمبر 2018.

واشتعل الصراع على النفوذ والسلطة بين الميليشيات التى تقودها حكومة الوفاق المتمركزة فى العاصمة طرابلس، فظهرت الانشقاقات والضربات الاستباقية بين رجل تركيا الأول وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا وميليشيات مصراتة من جهة، وميليشيات النواصى وكتيبة ثوار طرابلس من جهة أخرى.

وحقيقة الأمر أن الصراع يدور فعليا بين الإخوان والميليشيات التى لا تنتمى لها، وعلى الرغم من انضمامهم جميعًا تحت لواء صفوف الوفاق، إلا أن طبيعة الميليشيات والمرتزقة فرضت نفسها على الوضع، فدب الخلاف بينهم سريعًا.

وكشفت تصريحات آمر مدفعية الوفاق فى مصراتة، فرج مصطفى اخليل، عن اتهامات مباشرة لرئيس الوفاق، فايز السراج، بالتواطؤ مع آمر كتيبة ثوار طرابلس السابق هيثم التاجورى، فى سرقة مئات الملايين من الدولارات، واختراق الميليشيات التابعة لجهاز المخابرات العامة، التابعة لباشاغا.

وجاءت تصريحات اخليل، الموالى لباشاغا، بعدما شنت مليشيات طرابلس حملة اعتقالات شملت عددا من مسؤولى وزارة الداخلية التابعين لباشاغا، وكانت الاعتقالات الانتقامية فيما بين الميليشيات بزعم التخابر مع الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الثالث من مارس الماضي .

وتوالت الضربات والاعتقالات بين ميليشيات الوفاق وبعضها البعض، فأعلن رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث، نعمان بن عثمان، المقرب من الميليشيات فى طرابلس، عن إلقاء القبض على العميد شكرى اللبيب، فى 19 فبراير الماضى، وذلك عبر فيديو على اليوتيوب.

وقتها زعم نعمان أن سبب القبض على لبيب تزعمه لخلية عملاء تعمل لصالح الجيش الوطنى الليبى، وتضم مسؤولين كبار فى وزارة داخلية الوفاق، والحرس الرئاسى، والاستخبارات العسكرية، وأجهزة أمنية أخرى.

بعدها توالت الاعتقالات والمطاردات التى قامت بها ميليشيات النواصى وكتيبة ثوار طرابلس، التى اعتقلت عددا من المسؤولين فى وزارة داخلية الوفاق، والاستخبارات العسكرية وغيرها، والتى طالت العقيد ناجى زوبى، آمر البحث الجنائى فى وزارة الداخلية، ليخرج باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق عن صمته، منددًا بقرار اعتقاله، مطالبا بالإفراج عنه، ليؤكد على عمق وتصاعد الخلافات بين الميليشيات.

واستمر تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن التواصل سرا مع الجيش الليبى وجهات خارجية، فى محاولة من كل طرف للسيطرة على مفاصل الأمور داخل طرابلس ومؤسسات ليبيا.

يا ترى؛ هل ستنجح مليشيات مصراته في السيطرة علي سرت بعد أن أسهمت الأخيرة في اشعال النيران داخل قيادات مصراتة؟