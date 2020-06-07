رداً على طلب وقف القتال في سرت .. السويحلي : معيتيق شخص انتهازي السويحلي لقوات البركان : لا تلتفتوا للدعوات المشبوهة على حساب دمائكم الغالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات



هاجم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، واصفا دعوته بوقف القتال في سرت بالمشبوهة من شخص انتهازي.

السويحلي قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “‫إلى أسود البنيان والبركان الذين لاحقوا مليشيات حفتر 550 كيلومتر من أسوار طرابلس إلى سرت؛ لازلنا على العهد معكم حتى استئصال التمرد من ليبيا بالكامل وليس سرت والجفرة فقط، حسب قوله ”.

ووجه حديثه لمعيتيق، قائلا “‫لا تلتفتوا للدعوات المشبوهة من شخص أو حزب انتهازي يسعى لمناصب رخيصة على حساب دمائكم الغالية؛ فالمجد والنصر لكم والخزي لهم”، مختتما بقوله “سيروا عين الله ترعاكم وعلى الباغي دارت الدوائر”، حسب وصفه .

وشنت شخصيات محسوبة على حكومة الوفاق ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما واسعا على معيتيق، لأسباب أرجعوها إلى اتصال الأخير بآمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة للوفاق، طالبا منه وقف عمليات اقتحام سرت بناء على طلب الجانب الروسي الذي أكد له أن سرت خط أحمر.

وكشف الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق ، عبدالمالك المدني، تفاصيل الخلافات التي تضرب الوفاق، مؤكدا أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الذي أكد على استمرار حربهم في مدينة سرت من أجل السيطرة عليها، حسب قوله .

يشار إلى أن هجوم قوات الوفاق على مدينة سرت يوم أمس السبت أسفر عن سقوط مايقارب الـ 50 قتيل بين صفوفهم إضافة إلى أسر عدد كبير من قوات الوفاق بينهم مرتزقة سوريين، ناهيك عن تدمير عدد كبير من الآليات والعربات العسكرية.