تسييري طبرق وشركة البريقة يبحان أزمة نقص الغاز بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث اليوم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع شركة البريقة أزمة نقص الغاز التي تشهدها مدينة طبرق هذه الأيام.

وقد حضر الاجتماع مدير جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن والدعم المركزي.

وقد ناقش الاجتماع أزمة الغاز التي تشهدها مدينة طبرق منذ فترة وتسببت في وجود طوابير على محطات التويع.

وأكد مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة عيد حدوث أن مستودع الغاز يعمل بكل طاقته الإنتاجية بحوالي 6000 إسطوانة يومياً، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة توزيع وتخص الجانب الأمني والرقابي.

وقد أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق تعليماته العاجلة إلى الجهات الأمنية والرقابية بمتابعة توزيع الغاز من خروج السيارة من المستودع حتى تصل المواطن بكل يسر وسهولة.

وطالب من الجهات الرقابية بضرورة التبليغ عن أي موزع مخالف لشروط التوزيع وسيتم إغلاقه وحرمانه من حصة الغااز.

وشدد المسؤول على ضرورة منع البيع بالإيصالات وتغيير وجهة سيارة الغاز لأي سبب من الأسباب وسيتم منع بيع الإسطوانات عن طريق السماسرة .

وحذر من إيقاف إصدار رخص للموزعين الجدد حتى يتم تنظيم التوزيع الحالي لحل هذه الأزمة الخانقة التي تواجه مدينة طبرق والمناطق التابعة لها.