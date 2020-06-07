بعد نجاح الجيش في صد محاولة اقتحام الوفاق لسرت.. “بركان الغضب”: السراج يبحث هاتفيا مع رئيس غرفة عمليات “سرت-الجفرة” سير العمليات القتالية السراج يعرب عن تعازيه لمقتل العشرات من قواته بعد فشلها في اقتحام سرت

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأحد، اتصالا برئيس غرفة العمليات الميدانية “سرت – الجفرة” التابعة لقوات الوفاق، العقيد إبراهيم بيت المال، تناول آخر المستجدات الميدانية لسير العمليات والوقوف على جاهزية قواته المدعومة من تركيا لتنفيذ المهام الموكلة لها.

أتى ذلك بعد أن تلقت قوات الوفاق، يوم السبت، ضربة موجعة من قبل الجيش الوطني الليبي أثناء محاولتها التقدم للسيطرة على مدينة سرت.

وأعرب السراج، عن تعازيه لرئيس الغرفة في مقتل العشرات من المقاتلين بقواته. وأفادت مصادر بمقتل نحو 31 مسلحا من قوات الوفاق أثناء محاولة التقدم إلى سرت، وذلك جراء علمية تصدي لقوات الجيش الوطني.

وذكر إعلام “عملية بركان الغضب” بقوات الوفاق، إن السراج أكد لغرفة عمليات “سرت-الجفرة” استمرار القتال ضد قوات الجيش الوطني، الذي سحب جل قواته من غرب البلاد، وتمكن من إيقاف تقدم قوات الوفاق المسنودة بدعم تركي على مسافة بعيدة من سرت.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، إن قوات حكومة الوفاق شنت هجوما شاملا على سرت استخدمت فيه الطائرات المسيرة والبوارج التركية قبالة سواحل سرت. لكن قوات الجيش استطاعت صد الهجوم بإسناد من القوات الجوية.