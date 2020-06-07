الوطني لمكافحة الأمراض يعلن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له أنه استلم عدد (396) عينة جاءت نتائج (379) منها سالبة.

وأوضح المركز أن العينات الموجبة كانت (2) لنيجيريين مقيمين في طرابلس و (3) حالات جديدة من مدن (طرابلس، سبها، وصبراتة) و (1) تشادية الجنسية مقيمة في سبها قادمة إلى صبراتة و (2) عائدين من السفر “موسكو و (8) حالات مخالطين من سبها و (1) حالة مقيم في مصراتة قادم من مدينة سبها.