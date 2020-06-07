المسماري: المبادرة المصرية تضمن حلًا سياسيًا يرضي جميع الأطراف

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تضمن حلاً سياسياً يرضي جميع الأطراف، كونها تنص على تعديل اتفاق الصخيرات وإعلان دستوري جديد.

وأضاف المسماري خلال تصريحات على قناة الشرق الإخبارية :”أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا من خلال المبادرة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا وسلامة أراضيها”.