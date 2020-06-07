المسماري: المبادرة المصرية تضمن حلًا سياسيًا يرضي جميع الأطراف
أخبار ليبيا24
قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تضمن حلاً سياسياً يرضي جميع الأطراف، كونها تنص على تعديل اتفاق الصخيرات وإعلان دستوري جديد.
وأضاف المسماري خلال تصريحات على قناة الشرق الإخبارية :”أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا من خلال المبادرة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا وسلامة أراضيها”.
وتابع المتحدث باسم القائد العام “حرصنا في القيادة العامة منذ انطلاق العمليات عام 2014 على الفصل ما بين الجانب السياسي والجانب العسكري والأمني، باعتبار أن المعركة والحرب المعلنة في ليبيا هي ضد المليشيات والمجموعات المتطرفة إضافة لانضمام تركيا ومن معها لهذه القوات”.
وحول الدعم الروسي للجيش الليبي أكد المسماري، أن موسكو تقف بجانبهم سياسياً عبر دعم وزارة خارجيتها أمس السبت للمبادرة المصرية، لكن الأيام المقبلة كفيلة بإظهار كل شيء حول ما إذا كانت موسكو ستدعم الجيش الليبي عسكرياً، حسب قوله.
واستبعد المتحدث باسم القائد العام، أن تؤثر زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى موسكو، على موقف روسيا تجاه الجيش الليبي.
وقال المسماري:”روسيا دولة عظمى لايمكن أن تغير سياستها تجاه ليبيا بناءً على وعود من رئيس لايملك شيئاً”.
ونوه المتحدث باسم القائد العام، إلى أن “التوجهات التركية تتبنى دعم التنظيمات الإرهابية وأن الحل في ليبيا يختلف عن ذاك الذي في سوريا”.