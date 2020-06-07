الكتيبة 604 مشاة سرت: تم استدراج العدو والقضاء عليه

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ذكرت الكتيبة 604 مشاة – سرت التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أن ما حدث اليوم على مشارف المدينة هو عملية استدراج لقوات الوفاق والقضاء على جزء كبير من القوة المهاجمة.

وأوضحت الكتيبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن قوات العدو تقدمت لمدينة سرت من جميع المحاور فتم استدراجهم إلى مشارف منطقة الـ 30 غرب سرت، وتم التعامل معهم بجميع أنواع الأسلحة.

وأشارت الكتيبة 604 مشاة إلى أنه تم تكبيد العدو عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير للآليات، حيث تجاوز عدد القتلى أكثر من 30 وأكثر من 100 جريح، وعدد كبير من الآليات بين غنائم وتدمير.

وأفادت الكتيبة أن ثلاث جنود من الكتيبة أصيبوا خلال الاشتباكات إثنان منهم إصابتهم خفيفة من نيران صديقة، ولا توجد خسائر في الأرواحن مؤكدًا تمركزهم داخل نطاق منظومة الدفاع الجوي وعلى أهبة الاستعداد.