الرئاسي يمدد الحظر الصحي لعشرة أيام

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أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار بشأن تمديد حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7 صباحًا اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام تبدأ من اليوم الأحد.

وشدد المجلس الرئاسي في قراره على أن حظر التجول كاملا في كافة مناطق الجنوب مع حظر التنقل بين المدن.

وأكد الرئاسي أنه يستمر إغلاق المساجد والأسواق الكبرى والمحلات التي لاتقدم الخدمات الأساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية و المقاهي والمطاعم إصافة الى منع التجمعات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.

وطالب المجلس اللرئاسي كافة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والحماية من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المتجدد.