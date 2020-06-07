الرئاسة التركية : هناك اتفاقيات جديدة بين أردوغان والسراج الرئاسة التركية : لم يكن لدى الروس علاقة بما حصل في ليبيا حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن تدخل بلاده في ليبيا أحدث حالة توازن هناك ومهد الطريق للعملية السياسية، مؤكدا أن لديهم اتفاقيات ثنائية جديدة مع حكومة الوفاق .

كالين أوضح – في تصريحات صحفية – أن الاتفاقيات الجديدة بين الطرفين تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قبل يومين، متهما خليفة حفتر باستغلال الموارد الطبيعية الليبية مثل النفط لتمويل حربه.

وأضاف أن عنوان الحل الذي سيوفر الوحدة والتضامن في ليبيا واضح؛ من خلال التوافق الوطني بين حكومة الوفاق ومجلس النواب المنعقد في طبرق، مؤكدا أن بلاده ستظل موجودة في ليبيا بزعم دعم الاستقرار هناك.

وحول الدور التركي في إعادة إعمار ليبيا، قال إن الشركات التركية موجودة في ليبيا منذ الثمانينيات؛ حيث أنشأت الطرق والجسور والمرافق والمستشفيات والفنادق والمنازل، بالإضافة إلى الشراكة في مجالات الطاقة، لكنها توقفت بسبب الحرب، التي يجب أن تنتهي، لاسيما أن هناك اتفاقيات ومجالات جديدة للتعاون.

وتابع “مبدأنا الأساسي هو إنفاق الموارد الطبيعية على الليبيين، كما في الماضي، وإذا كانت الحكومة الليبية (الوفاق) تريد من الشركات التركية القيام بأعمال تجارية، فإن الشركات تذهب وتعمل مرة أخر في الموانئ والطاقة والطيران بجميع أنحاء ليبيا، لهذا، يجب ضمان الاستقرار السياسي أولاً”.

وحول موقف روسيا من خليفة حفتر، قال “ننسق مع بوتين حول ليبيا، فلم يكن لدى الروس بالفعل علاقات سياسية وثيقة مع حفتر حتى الآن”، معتبرا أن زيارة وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، إلى موسكو، تطورا مهما.

وبشأن موقف الولايات المتحدة من حفتر، قال إنه منذ حوالي ستة أشهر تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حفتر هاتفيا، لكن الأمريكان حاليا يعتبرون حفتر غير موثوق به، ويتجهون إلى علاقات بناءة ووثيقة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.