الخارجية الليبية تشكل “خلية أزمة” لرصد انتهاكات قوات الوفاق في عدة مدن

الخارجية الليبية تشكل “خلية أزمة” لرصد انتهاكات قوات الوفاق في عدة مدن

أخبار ليبيا24

كلفت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية مدير إدارة المنظمات الدولية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الإعلام الخارجي برصد انتهاكات وجرائم حكومة الوفاق في بعض المدن الليبية.

وشددت الوزارة على رصد الانتهاكات والجرائم من قبل المليشيات والمرتزقة والإرهابيين خاصة في ترهونة وقصر بن غشير واسبيعة وبعض البلدات الأخرى والمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه تقرر تكليف الإدارات السابقة الذكر بخلية أزمة الوزارة المعنية برصد كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات في هجومها الغادر على المدن والبلدات في غرب ليبيا.