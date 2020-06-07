الخارجية الإيطالية ترحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية الخارجية الإيطالية تعرب عن أملها في مشاركة جميع الأطراف الليبية في استئناف المفاوضات العسكرية

أخبار ليبيا 24

رحبت الخارجية الإيطالية بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أنها طالما دعمت كل المبادرات التي يمكن أن يقبلها طرفي الصراع، وتكون في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضحت، في بيان عبر موقعها الرسمي، أنها تدعم كل المبادرات التي تفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأعربت عن أملها في أن تشارك جميع الأطراف الليبية بحسن نية وبروح بناءة في استئناف المفاوضات العسكرية 5 + 5؛ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، بتوجيه من الأمم المتحدة.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ المليشيات على أي من مقدرات الليبيين.