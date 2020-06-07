إدارة نادي الصداقة تناقش مع الجمعية العمومية عديد المواضيع
أخبار ليبيا24
عقدت إدارة نادي الصداقةً مع الجمعية العمومية للنادي الاجتماع التقابلي الدوري الأول لهذا العام،
وأوضح نادي الصداقة أن الاجتماع جاء سعياً للرقي بمؤسسة الصداقة العريقة و بناءً لجسور التعاون و العمل الجماعي المنظم و ترسيخاً لمباديء الشفافية.
و نوقشت خلال الاجتماع مواضيع عديدة، و مهمة، أبرزها استعراض التقرير المالي للموسم الرياضي الفائت، والمتوقف حالياً.
كما تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية داخل النادي، سواء المتوقفة أو المزمع إنشائها، كما تطرق المجتمعون للجوانب الثقافية، و الدور الاجتماعي للنادي، و سبل تفعيله ، و النهوض به.