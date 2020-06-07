إدارة نادي الصداقة تناقش مع الجمعية العمومية عديد المواضيع

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عقدت إدارة نادي الصداقةً مع الجمعية العمومية للنادي الاجتماع التقابلي الدوري الأول لهذا العام،

وأوضح نادي الصداقة أن الاجتماع جاء سعياً للرقي بمؤسسة الصداقة العريقة و بناءً لجسور التعاون و العمل الجماعي المنظم و ترسيخاً لمباديء الشفافية.

و نوقشت خلال الاجتماع مواضيع عديدة، و مهمة، أبرزها استعراض التقرير المالي للموسم الرياضي الفائت، والمتوقف حالياً.

كما تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية داخل النادي، سواء المتوقفة أو المزمع إنشائها، كما تطرق المجتمعون للجوانب الثقافية، و الدور الاجتماعي للنادي، و سبل تفعيله ، و النهوض به.