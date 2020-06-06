لرغبته في مواجهة الإرهاب..قصة الشاب “مروان” الذي صعد على ظهر دبابة للدواعش يحمل “حجرًا”

لرغبته في مواجهة الإرهاب..قصة الشاب “مروان” الذي صعد على ظهر دبابة للدواعش يحمل “حجرًا”

أخبار ليبيا24- خاص

الإرهابيين في ليبيا ما عاد لهم مكان، قتل الكثير منهم وتم القبض على عدد آخر، وملاحقة من بقي منهم وسيتم القبض على الآخرين جميعاً في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة؛ وتقديمهم لمحاكمات عادلة، فاعتقالاتهم ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا توالت حتى أفقدتهم صوابهم.

ويبدي الليبيين فرحتهم عقب كل عملية قبض على أي عنصر من الإرهابيين دون أي خجل أو حرج، ويتناقلون هذه الاخبار عقب حسابتهم على “فيسبوك” تعبيرًا عن هذه الفرحة وتشفيًا وانتقامًا من هذه الفئة الإرهابية التي عاثت في البلاد إجرامًا وانتهاك لكافة القوانين والشرائع.

يرفض كل الليبيين عنف هؤلاء الإرهابيين ويرفضون أيضًا محاولات الإرهابيين إخضاع الشعب الليبي، وإرهابه ومحاولة النيل منه وفرض عقائدهم وأفكارهم المتطرفة لذلك قاوموه وعارضوه والتفوا مع القوات المسلحة في حربها ضدهم.

وكل اعتقال لأي إرهابي هو بمثابة تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا بأنه سيتم العثور عليهم ولن تتوقف أعمال الملاحقة والمطاردة فمصيرهم إما الموت وإما السجن ولا حل ثالث لهم.

قدم الليبين الكثير من التضحيات لأجل العيش في أمان وحرية من المتطرفين والتطرف؛ الذي انهار في ليبيا وأصبح عناصره مجرد مجموعات صغيرة متفرقة مختبأة كالفئران في الجبال والوديان والصحاري لا زعيم لها ولا مخطط ولا قائد لهم تائهون.

سجل الليبيين ملاحم كثيرة خلال المعارك ضد الإرهاب، بعضها عرفها الناس والبعض الآخر ظل مجهولا، مواقف بطولية كانت شاهدًا على العزيمة والرغبة الحقيقية في مقاومة الإرهاب والوقوف في وجهه بأيًا كان وبأي طريقة لصدهم وهزيمتهم.

مروان محمد زيدان من مواليد 1993 من سكان قرية بيت ثامر التي تبعد بحوالي 10 كيلو متر شرقا عن مدينة القبة وغرب مدينة درنة 38 كيلو قتل أخيه أيمن وهو من موليد 1999 م في معركة ضد الدواعش يوم 5 .6 .2016 في محور الظهر الحمر إثر استهدافه ورفاقه بقذيفة دبابة وقتل معه بعض رفاقة من المتطوعين لمحاربة داعش وبترت أطراف البعض الآخر.

لمروان قصة للشجاعة تروى وتحكى فما قام له دليل على الشجاعة رغم قلة الإمكانيات ودليل على أن هذا الشعب مستعد أن يحارب الإرهاب حتى ولو كان خاوي الوفاض.