“سرقسطة” يرغب في انتداب موهبة ليبية من النجم الساحلي التونسي

“سرقسطة” يرغب في انتداب موهبة ليبية من النجم الساحلي التونسي وكان اللاعب قد انتقل لصفوف شبان النجم في صيف 2017 قادما من نادي الأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تناقلت وسائل إعلام تونسية رغبة نادي ريال سرقسطة الإسباني بانتداب اللاعب الليبي المحترف بصفوف النجم الرياضي الساحلي “عبد الله عبد الرحمان داقو” البالغ من العمر 20 عاما .

وذكر موقع انفوسبورت تونس أن المدير العام لنادي ريال سرقسطة راسل رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين بخصوص انتداب اللاعب بتاريخ 12 ديسمبر 2019 لكن النادي التونسي رفض العرض وقتها .

وأشار الموقع إلى أن نادي سرقسطة الأسباني جدد عرضه بداية الأسبوع الجاري، في إصرارا كبيرا على الانتفاع بخدمات الشاب “عبد الله داغو” .

وكان اللاعب قد انتقل لصفوف شبان النجم في صيف 2017 قادما من نادي الأهلي طرابلس ليوقع عقداً امتد إلى 5 مواسم مع النجم موسم 2018 .