خروج حالتين من العزل بعد التأكد من خلوها من كورونا بمصراتة
الفقيه : المعهد القومي للأورام مهمته فرز حالات الاشتباه وأخذ مسحات أنفية وبلعومية
أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلن مدير المعهد القومي للأورام بمدينة مصراتة محمد الفقيه خروج حالتين من مركز الكشف والعزل بالمعهد بعد تأكيد سلبية نتائج فحصهم وخلوهم من كورونا .
الفقيه قال في تصريحات صحفية أن مركز الكشف والعزل بالمعهد جهز بــ 50 سريرا والطاقم الطبي في المركز يقدم الخدمات على مدار 24 ساعة .
وأوضح مدير المعهد القومي للأورام مصراتة أن المركز مهمته فرز حالات الاشتباه وأخذ مسحات أنفية و بلعومية ويتم إرسالها لمختبر صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة للتأكد من خلو العينات أو الاصابة بفيروس كورونيا.