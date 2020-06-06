خروج حالتين من العزل بعد التأكد من خلوها من كورونا بمصراتة

الفقيه : المعهد القومي للأورام مهمته فرز حالات الاشتباه وأخذ مسحات أنفية وبلعومية

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أخبار ليبيا 24 – خاص 

أعلن مدير المعهد القومي للأورام بمدينة مصراتة محمد الفقيه خروج حالتين من مركز الكشف والعزل بالمعهد بعد تأكيد سلبية نتائج فحصهم وخلوهم من كورونا .

الفقيه قال في تصريحات صحفية أن مركز الكشف والعزل بالمعهد جهز بــ 50 سريرا والطاقم الطبي في المركز يقدم الخدمات على مدار 24 ساعة .

وأوضح مدير المعهد القومي للأورام مصراتة أن المركز مهمته فرز حالات الاشتباه وأخذ مسحات أنفية و بلعومية ويتم إرسالها لمختبر صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة للتأكد من خلو العينات أو الاصابة بفيروس كورونيا.

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