تواصل حملات التعقيم ببلدية الغريفةً
الحملات استهدفت المؤسسات الخدمية والتجارية
أخبار ليبيا 24 – خاص
تتواصل في بلدية الغريفةً حملات رش وتعقيم للجهات العامة .
وأوضحت بلدية الغريفة أن هذه الحملات تحت إشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية .
وأشارت البلدية إلى أن الحملات استهدفت المؤسسات الخدمية والتجارية الواقعة في نطاق مناطق البلدية وذلك بتنسيق والتعاون مع الروابط الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني .
وصلت الحملة إلى محلة قراقرة تم خلالها عملية الرش والتعقيم لمرافق المحلة .
ويأتي هذا في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها بلدية الغريفة لمجابهة وباء كورونا بمناطق البلدية.