تواصل حملات التعقيم ببلدية الغريفةً

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل في بلدية الغريفةً حملات رش وتعقيم للجهات العامة .

وأوضحت بلدية الغريفة أن هذه الحملات تحت إشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية .

وأشارت البلدية إلى أن الحملات استهدفت المؤسسات الخدمية والتجارية الواقعة في نطاق مناطق البلدية وذلك بتنسيق والتعاون مع الروابط الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني .

وصلت الحملة إلى محلة قراقرة تم خلالها عملية الرش والتعقيم لمرافق المحلة .

ويأتي هذا في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها بلدية الغريفة لمجابهة وباء كورونا بمناطق البلدية.