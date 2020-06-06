تواصل حملات التعقيم ببلدية الغريفةً

الحملات استهدفت المؤسسات الخدمية والتجارية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل في بلدية الغريفةً حملات رش وتعقيم للجهات العامة .

وأوضحت بلدية الغريفة أن هذه الحملات تحت إشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية .

وأشارت البلدية إلى أن الحملات استهدفت المؤسسات الخدمية والتجارية الواقعة في نطاق مناطق البلدية وذلك بتنسيق والتعاون مع الروابط الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني .

وصلت الحملة إلى محلة قراقرة تم خلالها عملية الرش والتعقيم لمرافق المحلة .

ويأتي هذا في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها بلدية الغريفة لمجابهة وباء كورونا بمناطق البلدية.

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