تفعيل نظام التراياج في مستشفى الخضراء بطرابلس

صحة الوفاق تخصص الطابق الخامس من مستشفى الخضراء لاستقبال الحالات الطارئة

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 أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن تفعيل نظام «التراياج Triage» بالعيادة الخارجية بمستشفى «الخضراء» بطرابلس .

ويُستخدم هذا النظام في الطوارئ لفرز وتصنيف المرضى الذين يعانون من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بمرض (كوفيد-19) . 

وتعمل الفرق الطبيّة العاملة بالعيادة الخارجية لمستشفى الخضراء على التعامل مع الحالات وإخضاعها للفحوصات المخبرية ( IGG-IGM )، وتعمل على جمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ سفر الحالة أو مخالطتها لأشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة أو الأشخاص الذين يعانون أعراضًا مرضية ترتبط بالجهاز التنفسي.

وتقوم الفرق الطبيّة بأخذ مسحة من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا باستخدام (Nasal Swap) وإرسالها للمختبر المرجعي للتأكد من الإصابة أو عدمها.

وخصصت وزارة صحة الوفاق الطابق الخامس من مستشفى «الخضراء» بطرابلس لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني من إصابات تنفسية حادة، بعد أن تم تجهيزه بكامل الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي.

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